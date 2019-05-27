Российскую чемпионку мира по гимнастике дисквалифицировали на два года

Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Семенова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок отстранения 21-летней россиянки будет отсчитываться с 12 ноября 2018 года.

Семенова – чемпионка мира 2014 года, двукратная чемпионка Европы 2014 года в групповых соревнованиях, также обладательница серебряных медалей европейского первенства.

20 мая сообщалось, что Стрелковый союз России дисквалифицировал бронзового призера национального кубка по стендовой стрельбе Владимира Зайцева за нарушение антидопинговых правил.