Стрелка Зайцева дисквалифицировали за допинг на четыре года

Стрелковый союз России дисквалифицировал бронзового призера национального кубка по стендовой стрельбе Владимира Зайцева за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства.

Срок дисквалификации составит четыре года, передает ТАСС. Стрелка признали виновным в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

14 мая за нарушение антидопинговых правил дисквалифицировали скейтбордиста Максима Круглова за нарушение пункта 2.3 Общероссийских антидопинговых правил («Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб»). Срок его отстранения от соревнований также составит четыре года.