Допинг-пробы всех участников ЧМ по хоккею оказались отрицательными

Допинг-контроль всех команд, участвующих в чемпионате мира по хоккею в Словакии, не выявил ни одного случая использования запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея.

«Все команды до старта турнира прошли допинг-контроль. Допинг-пробы игроков всех сборных являются отрицательными», — цитирует сообщение ТАСС.

13 мая российская сборная обыграла чешскую в рамках чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:0. Днем ранее сборная России обыграла на турнире команду Австрии, а 10 мая россияне победили норвежцев. В турнирной таблице группы B сборная России занимает первое место, набрав в трех матчах девять очков из девяти возможных. Следующий матч россиян состоится 15 мая, соперником станет сборная Италии.

Первенство проходит в Словакии с 10 по 26 мая.