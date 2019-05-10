Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.

Встреча, состоявшаяся в Братиславе, завершилась со счетом 5:2, пишет «Газета.ру». В составе россиян отличились Евгений Дадонов, Артем Анисимов, Никита Кучеров и Никита Гусев.

Следующий матч сборная России проведет с Австрией 12 мая. Также национальной команде предстоит сыграть с Чехией, Италией, Латвией, Швейцарией и Швецией.

5 мая сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче Евротура со счетом 4:1.