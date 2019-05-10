Стал известен состав сборной России на первый матч ЧМ по хоккею

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом российской сборной на предстоящем матче чемпионата мира в Братиславе против команды Норвегии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.

Согласно официальным спискам, на игру заявлены: вратари Андрей Василевский и Александр Георгиев; Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Михаил Григоренко — Евгений Малкин — Евгений Дадонов; Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Кирилл Капризов; Динар Хафизуллин — Владислав Гавриков, Никита Гусев — Артем Анисимов — Никита Кучеров; Илья Ковальчук (капитан) — Сергей Андронов — Сергей Плотников, Александр Барабанов.

Как уточняет «Газета.ру», на первенстве Россия выступает в одной группе со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Турнир стартует 10 мая и завершится 26 мая. Первый матч россиян против норвежцев пройдет 10 мая.