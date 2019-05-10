Прямой эфир

Стал известен состав сборной России на первый матч ЧМ по хоккею

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом российской сборной на предстоящем матче чемпионата мира в Братиславе против команды Норвегии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.

Согласно официальным спискам, на игру заявлены: вратари Андрей Василевский и Александр Георгиев; Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Михаил Григоренко — Евгений Малкин — Евгений Дадонов; Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Кирилл Капризов; Динар Хафизуллин — Владислав Гавриков, Никита Гусев — Артем Анисимов — Никита Кучеров; Илья Ковальчук (капитан) — Сергей Андронов — Сергей Плотников, Александр Барабанов.

Как уточняет «Газета.ру», на первенстве Россия выступает в одной группе со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Турнир стартует 10 мая и завершится 26 мая. Первый матч россиян против норвежцев пройдет 10 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Сент-Луис» вышел в полуфинал плей-офф НХЛ
Россия досрочно стала чемпионом Евротура по хоккею

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017