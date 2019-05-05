Российские хоккеисты обыграли Чехию в финальном матче Евротура

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче Евротура со счетом 4:1.

Игра проходила в чешском Брно.

Шайбы у победителей забросили Кирилл Капризов (12-я мин.), Евгений Кузнецов (28, 58) и Дмитрий Орлов (35). За чешскую сборную отличился Михал Ржепик (16).

Россияне смогли досрочно стать победителями турнира. Второе место заняла сборная Финляндии, третье — Швеции, пишет ТАСС.

10 мая в Словакии стартует чемпионат мира. На групповом этапе сборная России встретится с командами Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, Чехии, Швейцарии и Швеции.