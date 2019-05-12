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Чехия одержала вторую победу на чемпионате мира по хоккею

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Сборная Чехии разгромила Норвегию на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Встреча группового этапа в Братиславе завершилась со счетом 7:2.

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После победы Чехия возглавила турнирную таблицу группы B, набрав шесть очков в двух матчах.

Команда Норвегии очков в активе не имеет, уступив в предыдущей игре сборной России (2:5).

В следующем матче чехи 13 мая сыграют с россиянами, а норвежцы встретятся со шведами, передает «Газета.ру».

5 мая Россия одержала победу над Чехией в заключительном матче Евротура со счетом 4:1.

В то же время сборная Финляндии на чемпионате мира возглавила группу А, обыграв в Кошице хозяев турнира (4:2).

13 мая финны сыграют с США. Словаки в этот же день встретятся с командой Канады.

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