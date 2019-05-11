Игрок «Локомотива» подписал контракт с клубом НХЛ «Калгари»

Защитник ярославского «Локомотива» Александр Елесин подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз».

Как сообщила пресс-служба «Локо», контракт рассчитан на два года. 23-летний игрок является воспитанником ярославского хоккея. Также он выступал в составе хабаровского «Амура», передает «Спорт-Экспресс».

«Калгари» в минувшем регулярном чемпионате НХЛ стал победителем Западной конференции. Однако в первом раунде плей-офф проиграл «Колорадо Эвеланш» (1–4).

13 апреля стало известно, что олимпийский чемпион в составе сборной России Никита Гусев перешел из петербургского СКА в клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс».

В свою очередь, «Коламбус Блю Джекетс» 14 апреля объявил о подписании двухлетнего контракта с другим победителем Олимпиады из СКА, Владиславом Гавриковым.