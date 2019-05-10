Путин забросил 10 шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин забросил 10 шайб в ворота противника на гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду к победе.

Глава государства выступал за команду «Легенды хоккея» под номером 11, соперником была «Сборная Ночной лиги». Встреча завершилась со счетом 14:7, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Путин открыл счет на второй минуте игры.

Ночная хоккейная лига — любительская спортивная организация, созданная в 2011 году по инициативе Владимира Путина и ветеранов хоккея. Сам Путин неоднократно играл в матчах лиги.