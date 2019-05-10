Путин открыл счет в матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин забросил первую шайбу в гала-матче Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце «Большой» в Сочи. Трансляция ведется на сайте лиги.



Глава государства открыл счет на второй минуте встречи. Он выступает за команду «Легенды хоккея» под номером 11, соперником которой является команда «Сборной Ночной лиги».



Ночная хоккейная лига — любительская спортивная организация, созданная в 2011 году по инициативе Владимира Путина и ветеранов хоккея. Сам Путин неоднократно играл в матчах лиги.

В феврале Путин оценил уровень своей игры в хоккей в ходе встречи с общественниками в Казани. Глава государства не исключил своего участия в профессиональной лиге, если у него будет меньше работы на нынешнем посту.