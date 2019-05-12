Сборная Швеции обыграла Италию со счетом 8:0 на ЧМ по хоккею

Сборная Швеции одержала сокрушительную победу в матче с командой из Италии со счетом 8:0, игра прошла в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 12 мая.

Голы забили Антон Ландер (3-я, 49-я и 56-я минуты), Патрик Хёрнквист (26-я и 59-я минуты), Оскар Линдблом (42-я минута), Маркус Крюгер (43-я) и Вильям Нюландер (53-я).

В настоящий момент сборная Швеции занимает четвертое место в группе Б с тремя очками. Во время первой встречи шведы проиграли соперникам из Чехии со счетом 2:5. Италия занимает последнее восьмое место. За две игры чемпионата мира команда пропустила 17 шайб, не забив ни одной.

Ранее 12 мая сборная России по хоккею обыграла сборную Австрии со счетом 5:0 в матче группового этапа чемпионата мира.