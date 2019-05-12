Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла сборную Австрии в матче чемпионата мира, проходящего в Словакии. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая.

Встреча команд из группы Б прошла в Братиславе и закончилась со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Голы реализовали Евгений Дадонов на 13-й и 41-й минутах, Никита Кучеров на 35-й, Иван Телегин на 35-й, а также Илья Ковальчук на 45-й.

Следующая встреча сборной России состоится со сборной Чехии 13 мая.

В настоящий момент Россия занимает второе место турнирной таблицы с шестью очками и 10 забитыми шайбами, Чехия лидирует в своей группе с шестью очками и 12 успешно реализованными шайбами.

Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.