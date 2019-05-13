Российские хоккеисты обыграли чехов на ЧМ

Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. Встреча, которая состоялась в Братиславе 13 мая, завершилась со счетом 3:0.

Шайбы в ворота чехов забросили Сергей Андронов (14-я минута), Никита Гусев (33) и Никита Зайцев (60), передает ТАСС.

Накануне сборная России обыграла на турнире команду Австрии, а 10 мая россияне победили норвежцев. В турнирной таблице группы B сборная России занимает первое место, набрав в трех матчах девять очков из девяти возможных.

В следующем матче сборная России 15 мая встретится с командой Италии.

5 мая сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче Евротура со счетом 4:1.