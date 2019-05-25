Российский режиссер получил приз Федерации кинопрессы

Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова удостоен премии Международной федерации кинопрессы — FIPRESCI (ФИПРЕССИ). Об этом объявлено на церемонии в каннском Дворце фестивалей.

«Я счастлив, всегда приятно, когда твою работу отмечают. Я очень рад», — сказал режиссер ТАСС.

По словам Балагова, следующая его картина будет связана с Северным Кавказом.

Это второй в карьере Балагова приз ФИПРЕССИ. В 2017 году ему вручили награду за дебютный фильм «Теснота».

Картина «Дылда», рассказывающая о судьбах вернувшихся с фронта женщин в послевоенном Ленинграде, была представлена в конкурсной программе «Особый взгляд» — это вторая по значимости программа Каннского фестиваля после основного конкурса. Она также получила приз за лучшую режиссуру.