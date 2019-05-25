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Наш ответ Тарантино: в Канне названы победители «Особого взгляда»

Кантемир Балагов получил приз за режиссуру
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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Заключительные дни каннской программы «Особый взгляд» прошли под знаком специфики российского кино. На церемонии закрытия Кантемир Балагов («Дылда») получил заслуженный приз за лучшую режиссуру. Он не смог вернуться на Лазурный Берег, и за премией вместе него вышел продюсер Александр Роднянский.

Как писали «Известия», взгляд у Кантемира Балагова действительно особый. Ему удалось придать кричащую достоверность не столько образу послевоенного Ленинграда, сколько отношениям людей, жизнь которых была разрушена войной.

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Последним в афише показов каннского «Особого взгляда» был фильм Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске», который волею судеб сыграл роль «нашего ответа Чемберлену», простите, Тарантино и его фильму «Однажды… в Голливуде».

Мегабюджету, зрелищности, эксцессам и звездам Голливуда отечественная культурная традиция противопоставила мини-бюджет, простой и трогательный любовный треугольник, находящий символическое разрешение в восстановлении семей и их участии в чествовании памяти о Великой Отечественной войне на Брянщине, где происходят основные события. Российская культура действительно прирастает провинцией и уважением к людям, ее населяющим. Это сочувственное понимание в полной мере проявляет Садилова в тонком и непретенциозном (в контраст Тарантино) рассказе о том, как люди любят, страдают и находят выход даже в безысходно банальной любовной ситуации. Если в американской картине самые выигрышные роли у актеров, то в «Трубчевске», как и положено в традиционной любви, ярко проявляют себя актрисы, в особенности «роковая» Кристина Шнайдер.

Главный приз «Особого взгляда» уехал в Бразилию за действительно очень оригинальную и глубокую картину «Невидимая жизнь Эвридики Гусмао» Карима Айнуза о двух сестрах, потерявших друг друга. Одну из них в старости сыграла легендарная Фернанда Монтенегро.

А лучшей актрисой была признана Кьяра Мастроянни (дочь Катрин Денев и Марчелло), которая, как это ни странно, получила здесь свою первую международную награду. Еще более удивительно, что она никогда не была в России и мечтает поехать в Москву и Санкт-Петербург.

Жюри «Особого взгляда» под председательством ливанки Надин Лабаки щедро наградило и другие фильмы: «Да возгорится огонь» Оливье Лакса (приз жюри), «Свобода» Альбера Серра (специальный приз), «Жена моего брата» Мони Шокри и «Подъем» Михаэля Анхела Ковино (они отмечены как особо понравившиеся) и утешительное упоминание Брюно Дюмону за фильм «Жанна» — о Жанне д’Арк.

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В дни подведения итогов «Особого взгляда» в фестивальных залах показывались последние ленты конкурса и официальной программы в целом. Скандал вызвал последний фильм Абделатифа Кешиша «Мектуб — любовь моя. Интермеццо», получивший самые низкие оценки критиков — средняя 1,5 из четырех. На пресс-конференции режиссера упрекнули в обилии крупных планов женских ягодиц, снятых с нижней точки, на что он остроумно ответил, что его вдохновили парижские скульптуры, которые прохожим всегда видны только снизу.

Последней в конкурсе была французская феминистская психоаналитическая драма «Соблазн» Жюстин Трие, а предпоследним после многолетнего перерыва вернулся палестинец Элиа Сулейман с фильмом «Это, должно быть, рай», значительно уступающим его знаменитому «Божественному вмешательству». Лишь пролог с религиозным шествием напоминал о былом величии.

Италия захватила ведущие позиции с темой мафии в каноническом «Предателе» ветерана Марко Беллоккьо.

Последним почетным гостем программы был тоже ветеран Сильвестр Сталлоне. Он встретился со зрителями и показал ленту Теда Котчеффа «Рэмбо. Первая кровь».

А вне конкурса царствовали Восток, насилие и качественный «экшн» — корейский боевик «Гангстер, полицейский и дьявол». Зрители были довольны: массовые жанры безоговорочно победили. Остается ждать последних решений жюри, чтобы определить масштабы разногласий, которые пока заполняют кулуары.

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