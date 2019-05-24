Прямой эфир

Российский фильм «Дылда» выиграл приз на Каннском кинофестивале

0
Фото: Пионер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля получил российский фильм «Дылда» Кантемира Балагова.

«Дылда» в Канне: на Лазурном Берегу показали фильм Кантемира Балагова
На кинофестивале представили картину российского режиссера и открыли наш павильон

Лента рассказывает о жизни молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Роли в нем исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие, передает kp.ru.

«Особый взгляд» — вторая по значимости секция, в которую отбирают «необычные и смелые» картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты.

27-летний Балагов принял участие в «Особом взгляде» во второй раз. В 2017 году он дебютировал в качестве режиссера с фильмом «Теснота» и получил приз ФИПРЕССИ от журналистов.

Только один российский режиссер удостаивался подобной награды ранее. В 2011 за ленту «Елена» приз получил Андрей Звягинцев.

Режиссер Квентин Тарантино на Каннском кинофестивале представил новый фильм «Однажды... в Голливуде» спустя 25 лет. Собака Брэнди из картины получила приз The Palm Dog Award.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фильм российского эмигранта из США показали на Каннском кинофестивале
СМИ рассказали о нарядах звезд на Каннском кинофестивале

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017