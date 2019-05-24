Российский фильм «Дылда» выиграл приз на Каннском кинофестивале

Приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля получил российский фильм «Дылда» Кантемира Балагова.

Лента рассказывает о жизни молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Роли в нем исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие, передает kp.ru.

«Особый взгляд» — вторая по значимости секция, в которую отбирают «необычные и смелые» картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты.

27-летний Балагов принял участие в «Особом взгляде» во второй раз. В 2017 году он дебютировал в качестве режиссера с фильмом «Теснота» и получил приз ФИПРЕССИ от журналистов.

Только один российский режиссер удостаивался подобной награды ранее. В 2011 за ленту «Елена» приз получил Андрей Звягинцев.

Режиссер Квентин Тарантино на Каннском кинофестивале представил новый фильм «Однажды... в Голливуде» спустя 25 лет. Собака Брэнди из картины получила приз The Palm Dog Award.