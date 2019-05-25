Собаке из фильма Тарантино вручили награду Каннского фестиваля

Собаку по кличке Брэнди из фильма Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» наградили призом The Palm Dog Award. Премию в виде красного ошейника за пса принял сам режиссер картины.

Лента повествует о событиях, произошедших на закате «золотого века» Голливуда, в 1969 году. Главными героями стали актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, передает «РИА Новости». По сюжету собака является питомцем Бута.

Главные роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. Накануне показа в Каннах режиссер попросил журналистов не раскрывать детали, чтобы будущие зрители смогли испытать от нее те же эмоции от просмотра.

Отмечается, что фильм встретили стоячей овацией. В российский прокат лента выйдет в августе. Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.

Приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» кинофестиваля ранее получил фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.

Премия Palm Dog Award была учреждена в 2001 году. В разные годы эту награду получали английский бульдог из фильма Джима Джармуша «Патерсон», пудель из ленты Стивена Содерберга «За канделябрами» и джек-рассел-терьер из «Артиста» Мишеля Хазанавичуса.