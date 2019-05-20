Алену Делону в Каннах вручили «Золотую пальмовую ветвь»

Почетную «Золотую пальмовую ветвь» вручили французскому актеру Алену Делону на 72-м фестивале в Каннах за его личный вклад в кинематограф. Об этом пишет «РИА Новости».

Торжественная церемония прошла 19 мая. После официальной части гости фестиваля посмотрели криминальную драму «Мсье Кляйн» 1976 года, в которой, по мнению критиков, Делон сыграл одну из лучших своих ролей. Генеральный директор фестиваля Тьери Фремо назвал 83-летнего Делона «живой легендой и планетарной иконой», пишет НСН.

Как напоминает сайт kp.ru, против вручения награды 83-летнему Делону выступили активистки из организации «Женщины и Голливуд», обвинившие актера в сексизме и гомофобии. Несмотря на это, жюри фестиваля не отменило своего решения.

Сам актер сомневался, стоит ли принимать такую высокую награду, но в итоге Делон решил таким образом выразить уважение режиссерам, с которыми ему довелось работать, сообщает телеканал «360».

Ален Делон получил известность благодаря своей работе в фильмах «Двое в городе», «Рокко и его братья», «Самурай». Актер также удостоился премии «Сезар» за работу в фильме «Наша история». В 2017 году Делон принял решение завершить карьеру.