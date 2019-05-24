Сталлоне рассказал о трудностях выхода на экраны первого «Рокки»

Первую часть фильма «Рокки» не хотели выпускать на экраны и считали обреченной на провал. Только счастливый случай помог картине пробиться к зрителю, рассказал автор и исполнитель главной роли Сильвестр Сталлоне.

Во время пресс-конференции в рамках Каннского кинофестиваля Сталлоне рассказал, что проект выглядел провальным: тема бокса, непопулярная в кино, неизвестный сценарист, маленький бюджет, съемки, занявшие всего 25 дней.

«Даже после того, как фильм уже был готов, он никому не понравился, его не планировали выпускать», — цитирует его «РИА Новости».

«Великое кино рождается ниоткуда — вот что я понял», — заявил актер.

«Рокки» — серия фильмов о боксере Рокки Бальбоа. Первый фильм снят в 1976 году. Сталлоне получил за него два «Оскара» — за сценарий и исполнение главной роли. Позже вышло шесть продолжений, седьмой фильм, который Сталлоне представит на Каннском фестивале, должен выйти в прокат осенью.