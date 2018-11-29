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Сталлоне простился с Рокки Бальбоа

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Актер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне посвятил трогательную речь своему киногерою Рокки Бальбоа. На странице в Instagram звезда Голливуда опубликовал видеообращение к поклонникам фильма и поблагодарил их за преданность и любовь к персонажу.

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Сталлоне поблагодарил зрителей за то, что «они приняли в сердца Рокки» на несколько десятков лет. «Это была моя высшая привилегия — иметь шанс создать и играть этот значимый персонаж. И хотя это разбивает мне сердце, к сожалению, всё проходит и заканчивается», — признался артист. Рокки никогда не умрет, так как он живет в поклонниках.

Картина «Крид-2», где Сталлоне играет роль Рокки Бальбоа, выйдет на экраны 10 января 2019 года. В этом фильме Бальбоа находится на втором плане, как и в первом «Криде».

Фильм «Рокки», рассказавший о талантливом боксере, в 1976 году снял режиссер Джон Эвилдсен по сценарию Сильвестра Сталлоне. Киноакадемики наградили картину тремя премиями «Оскар», фильм получил«Золотой глобус» и еще ряд престижных наград.

В сентябре Сталлоне анонсировал скорое начало съемок пятой части франшизы «Рэмбо» о ветеране Вьетнамской войны, которого он играет почти 40 лет. Актер проявит себя в новой части и как сценарист, и, возможно, как режиссер. Последняя лента из этой киносерии вышла на экраны в 2007 году.

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