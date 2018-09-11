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Сталлоне анонсировал начало съемок пятой части «Рэмбо»

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Фото: TASS/Zuma/Dennis Van Tine
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Американский актер Сильвестр Сталлоне анонсировал скорое начало съемок пятой части франшизы «Рэмбо» о ветеране Вьетнамской войны, которого он играет почти 40 лет.

«Мир, возможно, меняется, но не он», — написал Сталлоне в Instagram.

Ранее сообщалось, что актер проявит себя в новой части и как сценарист, и, возможно, как режиссер. Последняя лента из этой киносерии вышла на экраны в 2007 году.

По сюжету главному герою придется покинуть ранчо, на котором он работает, и пересечь границу, разделяющую США и Мексику. Ему предстоит схватка с крупным наркокартелем, чьи представители похитили дочь одного из его друзей.

15 сентября Сталлоне привезет в Москву автобиографическую постановку «Преодоление». Ее презентация состоится в «Крокус Сити Холле».

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