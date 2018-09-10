Американская телеакадемия назвала лучший мультсериал

Комедийный научно-фантастический анимационный сериал «Рик и Морти» признан членами Американской телеакадемии лучшей мультипликационной передачей.

Созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном мультфильм получил «Эмми» за высоко оцененный фанатами эпизод «Огурчик Рик» из третьего сезона, передает «Федеральное агентство новостей». Лучшим короткометражным анимационным шоу признали сериал «Робоцып».

Сериал HBO «Игра престолов» выиграл в семи номинациях Creative Arts Emmy Awards. Создатели саги получили награды за лучшую оригинальную музыку, лучший саунд-продакшн, лучшие костюмы, лучшие спецэффекты, лучший грим. Всего «Игра престолов» фигурировала в 22 номинациях.