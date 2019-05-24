В Пентагоне подтвердили укрепление войск США на Ближнем Востоке

Исполняющий обязанности глава минобороны США Патрик Шанахан подтвердил отправку 1,5 тыс. американских военных на Ближний Восток на фоне усиления напряженности в отношениях с Ираном.

На официальной странице в Twitter в пятницу, 24 мая, он сообщил, что удовлетворил соответствующую просьбу командующего войсками. Кроме того, с целью обеспечения безопасности американского контингента в регион будут направлены дополнительные средства защиты. О чем именно идет речь, Шанахан не уточнил.

Ранее в тот же день об отправке дополнительных сил на Ближний Восток объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, войска планируют развернуть в регионе в ближайшие недели. В их задачу будет входить «защита американских военных и обеспечение свободы перемещения».

В мае 2018 года Соединенные Штаты решили выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отменяющего санкции против Ирана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Документ был подписан при содействии США, Китая, Франции, России, Германии и Великобритании.

Тогда американский лидер обвинил Тегеран в невыполнении условий сделки и объявил о намерении ввести против исламской республики санкции, в том числе вторичные. В дальнейшем на протяжении года Вашингтон неоднократно вводил ограничения против различных сфер экономики Ирана, а также против граждан этой страны.

8 мая 2019 года Тегеран уведомил членов СВПД о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иранские власти тогда отметили, что эти меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций.

В ответ Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в исламской республике. Кроме того, американская сторона заявила о готовности ответить силой на «посягательство со стороны Ирана на интересы Вашингтона».