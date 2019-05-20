Трамп предостерег Иран от угроз в адрес США

Властям Ирана не стоит угрожать США. С таким предостережением обратился к Тегерану глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в воскресенье, 19 мая, сообщает ТАСС.

«Если Иран хочет воевать, то Ирану официально наступит конец. Никогда больше не угрожайте США!» — написал Трамп в своем Тwitter.

8 мая Иран уведомил членов договора от 2015 года, Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), — Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай — о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране добавили, что эти меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов в должной мере решить возникшие проблемы.

В ответ США ввели ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране. Новые санкции затронут производство железа, стали, алюминия и меди в исламской республике. Ограничения коснутся как производителей, так и тех, кто торгует этой продукцией из Ирана.

6 мая США заявили о готовности ответить силой на «посягательство со стороны Ирана на интересы Вашингтона» и направили к берегам страны ударную авианосную группу.