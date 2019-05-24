США дополнительно отправят около 1500 военных на Ближний Восток

Соединенные Штаты дополнительно отправят около 1,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток на фоне усиления напряженности в отношениях с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп в пятницу, 24 мая.

По его словам, войска планируют развернуть в регионе в ближайшие недели. В их задачу будет входить «защита американских военных и обеспечение свободы перемещения», пишет Associated Press.

23 мая сообщалось, что минобороны США рассматривает возможность дополнительной отправки на Ближний Восток до 10 тыс. военных из-за ухудшения отношений с Ираном.

В мае 2018 года Соединенные Штаты решили выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отменяющего санкции против Ирана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Документ был подписан при содействии США, Китая, Франции, России, Германии и Великобритании.

Тогда американский лидер обвинил Тегеран в невыполнении условий сделки и объявил о намерении ввести против исламской республики санкции, в том числе вторичные. В дальнейшем на протяжении года Вашингтон неоднократно вводил ограничения против различных сфер экономики Ирана, а также против граждан этой страны.

8 мая 2019 года Тегеран уведомил членов СВПД о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иранские власти тогда отметили, что эти меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций.

В ответ Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в исламской республике. Кроме того, американская сторона заявила о готовности ответить силой на «посягательство со стороны Ирана на интересы Вашингтона».