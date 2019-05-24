Трамп готов при необходимости отправить больше солдат на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить дополнительные войска на Ближний Восток из-за ситуации вокруг Ирана, однако на данный момент не видит такой необходимости.

По его словам, 23 мая у него была встреча по данному вопросу. Трамп отметил, что готов предоставить любое необходимое число военных, а также назвал Иран опасным игроком и страной террора, пишет «РИА Новости».

Ранее, 23 мая, стало известно, что минобороны США рассматривает возможность дополнительной отправки на Ближний Восток до 10 тыс. военных на фоне ухудшения отношений с Ираном.

В мае 2018 года США решили выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отменяющего санкции против Ирана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Документ был подписан при содействии Китая, Франции, России, Германии и Великобритании.

Однако президент США Дональд Трамп заподозрил Тегеран в невыполнении условий сделки и объявил о намерении возобновить рестрикции, в том числе вторичные.

8 мая 2019 года Иран уведомил членов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран отметил, что эти меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций.

В ответ Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране. Также в США заявили о готовности ответить силой на «посягательство со стороны Ирана на интересы Вашингтона».