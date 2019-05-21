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Трамп рассказал о возможности переговоров с властями Ирана

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Фото: Global Look Press/Olivier Douliery
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что проведет переговоры с властями Ирана, как только они будут готовы к диалогу. Об этом сообщило агентство Reuters.

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В беседе с журналистами перед вылетом в штат Пенсильвания Трамп отметил, что предостерег иранское правительство от провокационных действий и угроз в отношении США, а также указал на враждебность Тегерана в отношении Вашингтона.

8 мая Иран уведомил членов договора от 2015 года, Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай — о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране добавили, что эти меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов в должной мере решить возникшие проблемы.

В ответ США ввели ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране. Новые санкции затронут производство железа, стали, алюминия и меди в исламской республике. Ограничения коснутся как производителей, так и тех, кто торгует этой продукцией из Ирана.

6 мая США заявили о готовности ответить силой на «посягательство со стороны Ирана на интересы Вашингтона» и направили к берегам страны ударную авианосную группу.

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