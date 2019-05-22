Глава Пентагона рассказал о возможности войны с Ираном

Временно исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан заявил, что Соединенные Штаты не намерены воевать с Ираном, однако будут защищать собственные интересы на Ближнем Востоке.

«Речь идет не о войне. Мы не собираемся воевать. Речь идет о защите наших интересов на Ближнем Востоке», — заявил глава Пентагона во вторник, 21 мая, передает «РИА Новости».

8 мая Иран уведомил членов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — Францию, Великобританию, ФРГ, Россию и Китай — о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран отметил, что эти меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций.

В ответ Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране. 6 мая США заявили о готовности ответить силой на «посягательство со стороны Ирана на интересы Вашингтона» и направили к берегам страны ударную авианосную группу.