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Пентагон может увеличить число военных на Ближнем Востоке

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Минобороны США рассматривает возможность дополнительной отправки на Ближний Восток около 5 тыс. военных на фоне ухудшения отношений с Ираном, сообщает Reuters в среду, 22 мая, со ссылкой на анонимные источники.

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При этом, по информации Associated Press, Пентагон намерен представить в Белый дом планы по отправке в регион до 10 тыс. военнослужащих.

Как отмечает Reuters, с запросом в министерство об увеличении американского контингента на Ближнем Востоке обратилось Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

По данным источников агентства, в настоящий момент об отправке американских военных говорить рано. В ведомстве комментировать эту информацию отказались.

Зона ответственности CENTCOM распространяется на территорию 21 государства, в том числе Иран, Афганистан, Ирак, Сирию, Йемен, Казахстан, Киргизию и др., а также на международные воды Красного моря, Персидского залива и западной части Индийского океана.

8 мая Иран уведомил членов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — Францию, Великобританию, ФРГ, Россию и Китай — о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран отметил, что эти меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций.

В ответ Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране. 6 мая США заявили о готовности ответить силой на «посягательство со стороны Ирана на интересы Вашингтона» и направили к берегам страны ударную авианосную группу.

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