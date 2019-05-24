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ФАС уличила нефтяников в невыполнении условий сделки о заморозки цен на бензин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России рассказали о невыполнении нефтяными компаниями страны соглашения о заморозке цен на топливо в апреле текущего года.

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По данным контролирующего органа, производители «несущественно» нарушили сделку по части увеличения объемов продаж бензина на внутреннем рынке. Они не увеличили поставки топлива на 2% к прошлому году, как их обязало правительство.

«В апреле нами было зафиксировано <…> неисполнение увеличения объемов реализации нефтепродуктов на внутренний рынок <…> Мы ожидаем, что в мае рекомендуемые объемы будут исполнены полностью», — цитирует заявление Федеральной антимонопольной службы ТАСС.

Там отметили, что сложившаяся в прошлом месяце ситуация не является критичной.

Первый договор о стабилизации цен подписан в ноябре 2018 года. 21 марта кабмин решил продлить соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо на три месяца для согласования нового механизма регулирования — мягкого лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, которое, по словам вице-премьера Дмитрия Козака, не скажется на объемах поставок топлива из России.

Позднее он заявил, что у правительства нет опасений по поводу возможного повышения цен на бензин после завершения действия договора на I квартал. По словам Козака, демпфирующий механизм, который призван частично компенсировать нефтяным компаниям упущенную экспортную прибыль при поставках нефтепродуктов на внутренний рынок, работает.

5 апреля правительство и нефтяные компании подписали соглашение о стабилизации цен на бензин на II квартал 2019 года.

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