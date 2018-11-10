Нефтяники подтвердили подписание соглашения о стабилизации цен на топливо

«Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова и «Газпром нефть» подписали с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) соглашение о мерах по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Об этом сообщили журналистам представители компаний.

В «Нефтегазхолдинге» подчеркнули, что в полной мере выполняют условия документа. Компания заинтересована в справедливом ценообразовании, отмечает 10 ноября ТАСС. Представитель «Газпром нефти» также выразил заинтересованность в дальнейшем развитии топливного рынка в России.

7 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее Минэнерго и Федеральную антимонопольную службу заключить с нефтяными компаниями соглашение о стабилизации цен на топливо.

31 октября правительство и нефтяники предварительно договорились о фиксации стоимости топлива на уровне июля 2018 года. Все вертикально интегрированные компании и все независимые НПЗ приняли на себя обязательства по поставкам бензина и дизельного топлива в объемах, зафиксированных по состоянию на соответствующий месяц 2017 года плюс 3%.

Соглашение вступило в силу 1 ноября и будет действовать до 31 марта 2019 года с возможностью продления срока действия.