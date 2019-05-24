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Первый случай клещевого боррелиоза зафиксировали в Ленобласти

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Первый за сезон случай клещевого боррелиоза выявили в Ленинградской области. Количество укусов на треть превышает средний показатель.

По данным Роспотребнадзора, случай болезни Лайма выявлен в Кировском районе. Заразился взрослый человек. Всего за текущий сезон от укусов клещей пострадали 1,9 тыс. человек, среди которых 431 ребенок. Об этом сообщает телеканал «78».

В ведомстве уточнили, что число укусов в 2019 году на 31% превышает средние показатели за прошлые годы. Наибольшее количество укусов произошло в Тихвинском, Киришском и Всеволожском районах.

Факты заболевания клещевым энцефалитом в Ленобласти пока не выявлены. Однако по меньшей мере один случай заболевания известен в Санкт-Петербурге.

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