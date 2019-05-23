Начали со скандала: УНИКС повел в серии с «Химками»

В первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги казанский УНИКС дома победил подмосковные «Химки» (96:91). Эта игра была примечательна несколькими событиями. Во-первых, защитник подмосковного клуба Алексей Швед повторил рекорд результативности в матче плей-офф Единой лиги, набрав 36 очков. Во-вторых, казанцы обновили рекорд плей-офф по реализованным штрафным за матч - 39 из 43. «Химки», в свою очередь, пробили всего девять штрафных.

Последнее вызвало недовольство тренера гостей Римаса Куртинайтиса, раскритиковавшего работу арбитров.

— Не хочу жаловаться, но сегодня был неправильный баланс штрафных, — заметил он. — В баскетболе так не бывает, чтобы УНИКС пробил 43 раза, а мы девять. В такой контактной игре это невозможно. Пусть это останется на совести судей. Мы будем двигаться дальше.

Швед и компания контролировали ход игры на протяжении первых трех четвертей, уйдя на заключительный перерыв с разницей «+10». Эррик Макколлум и Рэймар Морган на старте четвертой четверти несколько раз вставали на линию и быстро вернули казанцев в игру рывком 8:0 (72:74). Римас Куртинайтис после этого дал отдых Алексею Шведу. В концовку команды зашли при счете 81:78 в пользу химчан.

Отдохнувший Швед после возвращения взял инициативу на себя. Защитник в пяти атаках подряд атаковал из-за дуги, допустив пять промахов. Всего «Химки» 41 раз бросили из-за дуги, реализовав 17 попыток.

— У нас есть общая установка - баланс двухочковых и трехочковых бросков, — признался Римас Куртинайтис. — В первой игре этот баланс был нарушен. Не хочу останавливать игроков своей команды, если у них идет бросок, но есть моменты, когда надо идти в проходы, спровоцировать соперника на фол, любым способом набрать очки.

УНИКС действовал более надежно, стараясь атаковать из-под кольца – химчане фолили. Пять очков с линии от Мориса Ндура позволили казанцам перехватить инициативу – 87:81 за 2,5 минуты до сирены.

На последней минуте Шведу почти удалось исправить ситуацию. Он вывел Стефана Марковича на открытое кольцо после перехвата, забросил в проходе, реализовал трехочковый через руки – 91:92 за 10 секунд до конца матча.

— Швед сыграл здорово, претензий к нему нет, но некоторые моменты с его баскетбольным даром он может решать лучше, — сказал тренер «Химок». — Мы спокойно обсудим это. Игроки должны понимать, что есть ситуации когда надо давать результат, и ситуации - когда его надо удержать. Нам не хватило хладнокровия.

«Химкам» на этом этапе не оставалось ничего другого, кроме тактических фолов. И вот здесь судьи после видеоповтора дали неспортивный фол Марковичу на Антоне Понкрашове. Защитник реализовал оба штрафных, а в бонусном владении УНИКС снова получил возможность встать на линию. Последнюю четверть казанцы выиграли со счетом 32:17.

— Для нашей команды нетипично пропускать 32 очка за четверть, — пояснил Римас Куртинайтис. — Первые 30 минут мы защищались здорово, но плей-офф есть плей-офф. Надо отдать должное сопернику. Казалось, что УНИКС уже был сломлен, но они боролись до конца, вернулись в концовке, сыграли четко, спровоцировали много фолов, не знаю, все ли они были справедливыми, но играли они правильно.

По мнению тренера УНИКСа Димитриса Прифтиса, второй матч в Казани будет сложнее для его команды.

— «Химки» контролировали ход игры большую ее часть, но мы оставались спокойными, гнули свою линию и продолжали действовать, — рассказал Димитрис Прифтис. — Через защиту мы постарались вернуться к игре. Проблема была в том, что мы позволили им выбросить много трехочковых. Даже больше, чем двухочковых, почти в два раза. Нам нужно контролировать их дальние броски, особенно от Тиммы. Иногда нам надо играть умнее в нападении. Вторая игра будет ещё сложнее.

Второй матч серии состоится 24 мая.