Запарились в "Кубани": из краснодарского баскетбольного клуба уволили третьего тренера за год

В «Локомотиве-Кубани» вновь занялись поисками главного тренера. По информации источника «Известий» в краснодарском клубе, Боб Доневальд – младший покидает команду. У 51-летнего американского специалиста был контракт до конца сезона, который закончился для «Локо» поражением от «Зенита» в четвертьфинале Единой лиги (1:3 — в серии). Специалист не смог выполнить амбициозную задачу руководства — вернуть команду в Евролигу, поэтому о продлении соглашения не может быть и речи.

Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев отказался от комментариев. Агент тренера Станислав Рыжов пояснил «Известиям», что пока не встречался с руководством краснодарского клуба по вопросу контракта своего клиента.

— Действительно, соглашение с Бобом Доневальдом было подписано до конца сезона, — отметил он. — После поражения команды в четвертьфинале мы пока не общались с Андреем Ведищевым о будущем тренера.

Тем не менее в «Локо» уже начали подбирать кандидатов, с которыми в ближайшие месяцы будут вестись переговоры.

— Доневальд не останется главным тренером на следующий год, — подтвердил источник «Известий» в краснодарском клубе. — Сейчас ведутся консультации по кандидатурам специалистов, которые могут возглавить команду.

Боб Доневальд станет третьим тренером, который покинет «Локомотив» в течение сезона-2019/20. В начале ноября 2018 года в отставку был отправлен серб Саша Обрадович. А в конце марта та же участь ожидала и его сменщика — Владе Йовановича, который до этого два года руководил молодежным проектом «Локо».

— Постфактум стоит признать, что такая частая смена тренеров в «Локо» была ошибкой, — сказал «Известиям» чемпион мира, двукратный чемпион Европы Станислав Еремин. — Видимо, руководство клуба искало пути усиления, пыталось исправить ситуацию. Андрей Ведищев — максималист. Он хочет, чтобы его клуб постоянно играл в Евролиге. Президент чувствовал, что команде не хватает сил для решения серьезных задач и решил попробовать разные варианты. Ни один из них не сработал. Что касается приглашения Доневальда, то мы обсуждали эту тему с коллегами и пришли к мнению, что это был нелогичный ход. Специалист практически без опыта работы в Европе, не возглавлявший клубы серьезного уровня, вряд ли мог стать эффективным антикризисным менеджером. Но это взгляд со стороны, мы не знаем, что творится внутри команды.

В «Локомотиве» Боб Доневальд больше запомнился яркими заявлениями на пресс-конференциях, чем своей непосредственной работой. Под его руководством клуб проиграл шесть матчей из 11. Причем, поражения от «Химок», «Калева» и ВЭФа лишили команду шансов побороться за третье место и получить более легкого соперника в плей-офф. В итоге, попав на петербургский «Зенит», краснодарцы смогли выиграть лишь один матч из четырех и второй год подряд закончили свой путь к титулу на стадии четвертьфинала. Для команды, имеющей третий бюджет в Единой лиге, — явно не лучший результат.

В оправдание американца стоит сказать, что уже во второй игре под его руководством травму получил основной разыгрывающий команды Дмитрий Хвостов. А с людьми, способными заменить его, — Тревором Лэйси и Айзеей Уайтхэдом — клуб расстался еще до подписания контракта с Бобом Доневальдом. Таким образом, тренеру пришлось использовать на важнейшей позиции номинального защитника Дмитрия Кулагина и новичка Джерома Рэндла. И если первый справился с возложенными на него функциями, то второй не показал своего потенциала в серии с «Зенитом».

Провал с «Локо» — уже вторая попытка Боба Доневальда закрепиться в европейском баскетболе. С 2006 по 2007 год он возглавлял сборную Украины. В своей карьере специалист успел поработать и в двух клубах NBA: он был ассистентом главного тренера в «Шарлотт» и «Кливленде». Но основные успехи Боба Доневальда связаны со сборной Китая. В 2010 году национальная команда КНР под его руководством добилась победы на Азиатских играх, а в 2011-м выиграла чемпионат Азии. До переезда в Краснодар американец возглавлял китайский клуб «Цзилинь».

Уход Боба Доневальда — начало глобальной перестройки, которая ждет «Локо» в межсезонье. По словам Андрея Ведищева, он постарается создать амбициозный коллектив, способный играть под давлением и добиваться результата. Можно с уверенностью сказать, что почти все легионеры покинут команду. Шансы остаться в Краснодаре на следующий год сохраняют лишь два центровых — американец Джауан Джонсон (действующий контракт на следующий год) и француз Мустафа Фалль.