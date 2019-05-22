Владимирский губернатор поблагодарил ФСБ за операцию по ликвидации боевиков

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поблагодарил сотрудников ФСБ за «блестяще проведенную операцию» по ликвидации двух боевиков в городе Кольчугино. Об этом 22 мая он сообщил на своей странице в «Одноклассниках».

«Бандиты скрывались в частном секторе Кольчугино. В считанных метрах от мирных жителей, ничего не подозревавших о том, в какой опасности они находятся», — написал Сипягин.

Он добавил, что происшествие является очередным сигналом того, «насколько близко террористическая угроза».

22 мая в ходе КТО были нейтрализованы два бандита. Их личности предварительно установлены. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.

Как рассказал представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Поляков, боевики принадлежали к одной из террористических группировок. По его словам, они готовили теракт в месте массового пребывания людей.