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Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

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Фото: REUTERS/Fayaz Aziz
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Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля. Об этом 11 мая сообщает Dunya News.

По данным телеканала, террористы вооружены ракетными установками и могут быть одеты в пояса смертников.

Полиция уже прибыла на место происшествия и начала спецоперацию. Боевики окружены сотрудниками правоохранительных органов на лестнице, ведущей на верхний этаж.

Как отмечает министр информации провинции Захур Балиди, все люди из гостиницы эвакуированы. В свою очередь, дежурный офицер Мохаммад Аслам заявил, что в здании присутствовал только персонал.

На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.

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