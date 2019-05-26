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Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди

Сохранить после смерти себя или любимого хомяка, целиком или частично — можно определиться при заключении договора на криоконсервацию
Фото: Depositphotos
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Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди
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2019-05-21 15:26:06
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Крионика — технология охлаждения умерших людей и животных до сверхнизких температур. Технологии воскрешения после разморозки организма пока не существует. Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы. Тем не менее число людей, желающих заморозить после смерти себя, своих близких и домашних любимцев, продолжает расти. Кто решается на такую процедуру, во сколько она обходится и какие на данный момент есть перспективы воскрешения замороженных организмов — разбирались «Известия».

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Крионика
Фото: Depositphotos

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Число замороженных и хранящихся в специальных условиях пациентов в наши дни уже превысило 400 человек. Еще несколько тысяч заключили договор, в соответствии с которым их должны заморозить после смерти. Две самые крупные в мире компании, предоставляющие услуги криоконсервации, находятся в США, это Cryonics Institute (CI) и Alcor Life Extension Foundation.

В Alcor находится самый первый из добровольно замороженных людей — профессор психологии Калифорнийского университета Джеймс Бедфорд. 73-летнего пациента, страдающего неизлечимым раком почек с метастазами в легких, заморозили 12 января 1967 года, спустя несколько часов после установления факта физической смерти.

К 30 апреля 2019 года в Alcor было зарегистрировано 168 уже замороженных криопациентов и 1256 членов организации — тех, кто только заключил с компанией договор. В CI к марту 2019 года на криосохранении находились 174 человека и 168 животных, а также были зарегистрированы 1594 члена организации.

На третьем месте по числу криопациентов в мире находится российская компания «КриоРус». К 28 ноября 2018 года здесь крионированы 66 человек и зарегистрировано около 200 клиентов. Кроме того, заморозке подверглись 33 животных — собаки, коты и кошки, птицы, шиншилла и хомяк.

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Президент и главный исполнительный директор Alcor Life Extension Foundation, доктор Джерри Лемлер

Президент и главный исполнительный директор Alcor Life Extension Foundation, доктор Джерри Лемлер

Фото: Getty Images/Jeff Topping

Кроме того, по мнению специалистов, большим потенциалом в этой сфере обладает Китай. В августе 2017 года компания Yinfeng Biological Group криоконсервировала первого пациента — в городе Цзинань при содействии госпиталя Куили, относящегося к Шаньдунскому университету, заморозили 49-летнюю Чжан Уэнлиан, скончавшуюся от рака легких.

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Процедура крионирования проходит в несколько этапов. Сперва необходимо провести перфузию — заместить кровь пациента специальными растворами, так называемыми криопротекторами. Если этого не сделать, то при заморозке кровь превратится в лед, кристаллы которого разрушат ткани. Эту сложную операцию проводят 7–10 человек и продолжаться она может до 12 часов. После перфузии тело погружают в жидкий азот — при температуре минус 196°C химические реакции практически останавливаются. Замороженные тела хранят в сосудах Дьюара — специальных баках, похожих на гигантские термосы. В одном таком сосуде помещаются тела 912 человек.

Крионисты предлагают заморозку в двух базовых вариациях — всего тела полностью или только мозга (нейроконсервация). Если тело сохранить полностью, то возможно, его удастся омолодить и вылечить с помощью наночастиц и нанороботов. При этом сторонники крионики убеждены, что для сохранения личности человека достаточно будет спасти мозг, потому что в нем хранится память человека. Туловище же рассчитывают вырастить абсолютно новое, например, из стволовых клеток самого пациента.

Есть замыслы и посмелее — оцифровать мозг и загрузить его цифровую копию в компьютер, как в нашумевшем сериале «Черное зеркало», основанном на трансгуманистических идеях.

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Операционная комната Alcor Life Extension Foundation, врачи проводят префузию во время подготовки к крионированию

Операционная комната Alcor Life Extension Foundation, врачи проводят перфузию во время подготовки к крионированию

Фото: Alcor Life Extension Foundation

Главный аргумент крионистов, используемый для привлечения клиентов, альтернативы этому способу попросту нет. Либо вы просто умрете, либо вы умрете и заморозите себя, тем самым получив, может быть и микроскопический, но всё же шанс на продолжение жизни. Ведь, несмотря на то что современные технологии на сегодня не способны разморозить усопшего и вернуть его к жизни, нет доказательств, что это невозможно в принципе.

Дождаться Ласки

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Елена Милова, член совета директоров Life Extension Advocacy Foundation, некоммерческой организации, поддерживающей научные исследования в области биологии старения, заморозила свою кошку.

— Мою кошечку звали Ласка, имя ей придумал папа. Она родилась у нас в доме и прожила 20 лет и 3 месяца, — вспоминает Елена. — По кошачьим меркам она считается долгожителем. Ласка чутко реагировала на события в семье, понимала, если у кого-то трудный период, приходила утешать. К сожалению, время не остановить, она состарилась, заболевания резко усугубились, и тут пришло осознание, что скоро я ее потеряю. Тогда я и решила, что люблю ее достаточно сильно, чтобы встать на пути смерти и дать Ласке шанс на дальнейшую жизнь с помощью крионики. Я пережила потерю нескольких близких людей, и потому идея крионики мне сразу понравилась. Вероятность того, что крионика сработает, на мой взгляд, довольно велика. Гораздо труднее предсказать, когда именно она сработает через 10 лет, 30 или 100. Для возвращения криопациентов к жизни, и особенно для восстановления их личности, их памяти, требуется комплекс технологий, каждая из которых сейчас находится на раннем этапе развития. Моя новая встреча с Лаской состоится, по всей видимости, еще не скоро. Но я очень по ней скучаю и готова ждать.

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Крионированная кошка Ласка

Крионированная кошка Ласка

Фото: KrioRus

Хозяйка Ласки и сама не прочь прибегнуть к крионированию, если не удастся дожить до технологий полного управления старением или произойдет несчастный случай.

— Лекарства от старения уже создаются, они вот-вот начнут входить в клиническую практику, и я планирую пользоваться ими, чтобы сохранить здоровье как можно дольше, — говорит Елена. — Крионика — это план Б.

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Спокойные соседи недорого

Как уверяют в российской компании «КриоРус», лишь половина российских пациентов идут на сохранение тела целиком. Дело в том, что за такую услугу придется заплатить $36 тыс., тогда как за сохранение мозга — $15 тыс.

Не меньшей популярностью у россиян пользуется и услуга по крионированию домашних животных. Многие не желают отправляться в будущее без питомцев, давно уже ставших членами семьи. Цены здесь самые разные.

Оценивать животных сложнее, потому что они разные по размеру, — говорит генеральный директор «КриоРуса» Валерия Удалова. — Люди-то все одинаковые, а животные, по поводу которых к нам обращались, — от миниатюрного хомяка до 80-килограммовой кавказской овчарки.

Крионирование крупной собаки обойдется в те же $36 тыс., кошки в $10$12 тыс.

Первое криохранилище «КриоРус» открылось в Московской области

Фото: ТАСС/Юрий Машков
Первое криохранилище «КриоРус» открылось в Московской области. Генеральный директор ООО «КриоРус» (Kriorus) Данила Медведев закрывает дьюар с жидким азотом, в котором хранятся контейнеры с биоматериалом

Процедура заморозки человека и животного принципиально не отличается. А вот условия хранения зависят от размера -положат в дьюар пять огромных собак или 50 кошек.

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Стандартный криодоговор, который заключают клиенты, рассчитан на 100 лет. С автоматической пролонгацией на 25 лет, если человечество не научится оживлять пациентов к тому моменту.

Для нашего современника проснуться в XXII веке будет равносильно переезду аборигена из джунглей Бразилии в Нью-Йорк, уверена Удалова. Мир меняется стремительно, и сценариев будущего у человечества множество. Начиная от глобальной катастрофы и порабощения человека искусственным интеллектом до появления гуманистического общества и сверхлюдей.

Но в «КриоРусе» клиентов готовят к другим сценариям. После оживления пациентов будет ждать реабилитационный центр и работа с психологами, которые в том числе помогут адаптироваться к новым условиям и пережить смерть близких людей за время криосна.

— Давайте прямо скажем, кто бы у нас ни умер в семье, через несколько лет мы с этим смиряемся и живем дальше, мы так устроены, — говорит Валерия Удалова. — Человеку помогут пережить этот момент для того, чтобы он дальше жил и реализовывал себя.

Генеральный директор ООО «КриоРус» (Kriorus) Данила Медведев демонстрирует контейнеры, которые используются для консервации и хранения биоматериалов

Фото: ТАСС/Юрий Машков
Генеральный директор ООО «КриоРус» (Kriorus) Данила Медведев демонстрирует контейнеры, которые используются для консервации и хранения биоматериалов

Еще до конца XXI века технологии позволят возвращать пациентов к жизни после заморозки, уверена глава компании. В 2008 году она крионировала свою маму, кроме того, заморозке подверглась ее собака Алиса, да и на себя она заключила договор.

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Методов, которые обеспечат выживание криоконсервированных людей и животных, пока что не существует. Несмотря на это, заморозку успешно применяют на практике для хранения крови, спермы, эмбрионов для процедур искусственного оплодотворения или кожи, предназначенной для пересадки, рассказала «Известиям» эмбриолог, научный сотрудник Института биологии развития им. Н.Н. Кольцова РАН Елена Шафеи.

В частности, услуга по замораживанию спермы в криолабораториях пользуется популярностью cреди профессиональных спортсменов на случай травмы.

Умеренное понижение температуры тела также используется в криотерапии для спасения новорожденных. В 2010 году английские врачи на четыре дня охладили до 33,4°C четырехмесячного Финли Бертона после сложнейшей операции на сердце. У мальчика было учащенное сердцебиение, что угрожало его жизни. Охладить ребенка нужно было для того, чтобы у него в организме затормозились все реакции. В итоге Финли выжил и сейчас, спустя восемь лет, ничем не отличается от своих сверстников.

Мозг в холодильнике, тело в земле

Руководитель фонда «Наука за продление жизни» Михаил Батин крионировал мозг своего дедушки.

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Крионика
Фото: Depositphotos

— Незадолго до смерти я разговаривал с ним по поводу крионирования, он нормально к этому отнесся. Будучи пожилым человеком, отшучивался, говорил: «Делай, что хочешь». Процедуру я оплатил сам, а вот мое крионирование в будущем, надеюсь, оплатят родственники. Мозг дедушки хранится в сосуде Дьюара в хранилище «КриоРуса» в Сергиевом Посаде, но у него есть и могила. Он жил в Пермской области, там его и похоронили.

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Батин уверен, что крионирование «лучший шаг, в худших обстоятельствах».

— Если человек умер, то что делать? Есть несколько вариантов погребения: похоронить, сжечь, — рассуждает он. — Мне кажется, что лучше всего заморозить.

Жертва науки

Есть ли у крионики реальное научное обоснование? С этим вопросом «Известия» обратились к кандидату биологических наук, члену комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Александру Панчину.

С одной стороны, нет никаких доказательств того, что человека или хотя бы его мозг, можно заморозить, а потом успешно разморозить. Сегодня показанной и продемонстрированной технологии не существует. С другой стороны, сам факт существования крионики дает некоторую мотивацию для очень важных научных исследований в этой области. Очень часто люди, которые занимаются крионикой, вкладываются в разработку криопротекторов — веществ, уменьшающих повреждения клеток тканей при заморозке. И в этой области достигнуты достаточно большие успехи.

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Карен Бауман, руководитель лаборатории криобиологии, заполняет резервуары жидким азотом

Карен Бауман, руководитель лаборатории криобиологии, заполняет резервуары жидким азотом

Фото: Getty Images/J.B. Forbes/St. Louis Post-Dispatch/TNS
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Такого грандиозного успеха, чтобы заморозили крупное млекопитающее, потом разморозили и оно бы ожило, нет. Но на некоторых простых живых организмах успешные эксперименты были. Поэтому мне видится, что здесь есть несколько сторон. Если людей честно предупреждают о том, что совершенно не факт, что их когда-нибудь воскресят, что это очень маловероятный сценарий, то я в этом не вижу шарлатанства. Я не понимаю, чем это хуже, чем другие ритуальные услуги по погребению. Если такое утверждение есть, тогда это, конечно же, обман. У нас нет данных, что можно кого-то будет воскресить с помощью современных технологий. Но мне кажется, люди, которые соглашаются на крионирование, приносят некоторую пользу для науки.

Если бы у меня было условно $100 млн, так, чтобы крионирование не было бы для меня затратной вещью, вероятно, я бы предпочел крионирование традиционному захоронению. Не вижу, чем это хуже похорон некоторых людей в больших позолоченных гробах, что может стоить еще больше и при этом будет абсолютно бесполезным.

Но для представителя среднего класса — это не то, куда имеет смысл инвестировать. К крионированию часто обращаются люди, которые тяжело больны, и мне кажется, им лучше деньги потратить на лечение. Таким образом вложенные средства повысили бы вероятность выздоровления, принимая во внимание очень маловероятный шанс того, что в будущем удастся воскреснуть.

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