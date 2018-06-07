Ученые рассказали президенту об уникальных разработках

В прямой линии с президентом России приняли участие сотрудники Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт». Этот институт, недавно отметивший свое 75-летие, в последние годы ведет разработки не только в сфере физики, но и природоподобных технологий.

Как ранее писали «Известия», специалисты НИЦ создали «искусственную кожу». Именно это изобретение было продемонстрировано президенту Владимиру Путину во время прямой линии.

С помощью специального пульверизатора на рану или ожог наносится застывающее за несколько минут покрытие. Это позволяет предохранить пострадавшее место от потери влаги, а также от заражения. В него же можно добавить любые лекарственные препараты. Когда необходимость в защитном слое минует, его можно легко и безболезненно отделить от поверхности кожи.. Новое средство незаменимо при каких-то чрезвычайных происшествиях, в ожоговых центрах, на скорой помощи.

С помощью аналогичной технологии в НИЦ разработали каркас для трахеи. Будучи помещенным в организм, он постепенно обрастает собственными клетками больного и становится "родным" для пациента. Эти разработки открывают принципиально новые перспективы для восстановительной медицины.

По словам руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Юлии Дьяковой и руководителя лаборатории полимерных материалов НБИКС Тимофея Григорьева, сейчас процедура сертификации медицинских изделий в России усложнена и затянута и может занимать несколько лет. Между тем, в ряде зарубежных стран эту же процедуру удается пройти буквально за месяцы. Помимо упрощения механизмов сертификации, ученые предложили направить часть средств, которые государство затрачивает на закупку изделий медицинского назначения, направлять на закупку отечественных инновационных медицинских изделий.