«Мы должны ответить на большой вызов»

24 мая на Петербургском экономическом форума прошла дискуссия «Природоподобные технологии — ответ на большие вызовы». Ее участники обсудили пути реализации выдвинутой президентом России Владимиром Путиным концепции — включения промышленных технологий в естественный ресурсооборот природы. Модератором дискуссии выступил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.



Открывая встречу, Михаил Ковальчук напомнил участникам мероприятия и слушателям о том, что сегодняшняя, привычная нам техносфера возникла всего лишь примерно 250 лет назад. Это случилось после изобретения паровой машины, электричества и других великих открытий XVIII века. Тогда появились способы получения энергии, а значит, и истребления ресурсов. До этого времени люди были частью природы: они ложились спать с заходом солнца, пользовались мускульной силой и домашними животными и практически не потребляли невосполнимые природные богатства.



За прошедшее с тех пор время человечеством создана индустриальная модель жизни — безграничного потребления, а по сути — истребления ресурсов. Речь не только об углеводородах, но и о посевных площадях, питьевой воде и др. В конце прошлого века в эту модель активно включились крупнейшие страны третьего мира. После этого человечество неуклонно двигалось к опасной черте, за которой — череда кровавых войн за доступ к ресурсам. Причем практика военной колонизации сменилась сегодня технологическим порабощением, объектом которого становятся развитые страны. Фактически за последние десятилетия человечеством была построена такая техносфера, которая абсолютно антагонистична природе. В этих условиях можно либо вступать в жесткую конкурентную борьбу за последние ресурсы, либо перейти к созданию принципиально новых технологий производства и потребления энергии, основанных на принципах природоподобия.



Напомнил Михаил Ковальчук и об истории научного знания: раньше не существовало привычного нам разделения наук на физику, математику, химию, биологию и так далее. Первые естествоиспытатели были натурфилософами, они изучали окружающую природу в целом, воспринимали ее как единое целое. По мере развития человечества и совершенствования технической базы единый массив знаний о мире — натурфилософия — был искусственно разделен человеком на мелкие сегменты. Это понадобилось для более подробного изучения явлений и объектов природы, их глубокого анализа. Узкая специализация, с одной стороны, позволила детально изучить и понять многие явления природы, но, с другой стороны, привела к утрате целостной картины мира. Созданное человеком узкоспециализированное знание породило, в свою очередь, отраслевые технологии и предопределило отраслевую организацию промышленности.



Однако в последние годы внутренние закономерности развития науки привели к обратному процессу — не дальнейшему разделению, а обратному слиянию отраслей знания, их конвергенции. И вот именно такой междисциплинарный подход стал основой для развития природоподобных технологий. Начало конвергенции положило сближение четырех дисциплин, мнемонически определяемых аббревиатурой НБИК (NBIC) — нано-, био-, информационных и когнитивных наук и технологий. В «Курчатовском институте» к этой четверке добавили еще и социогуманитарные науки, и природоподобными технологиями там теперь занимается специально созданный для этого НБИКС-центр.



— Мы должны ответить на большой вызов, стоящий перед человечеством. Это необходимость перехода к природоподобным технологиям, — подчеркнул Михаил Ковальчук. — Но ответить на него могут не все страны. Только те, которые, понимая масштаб происходящего, сумеют быстро и полностью перестроить устаревающие институты: науку, образование, управление промышленностью.



Суть этого понятия — «большие вызовы» — наглядно сформулировал участвовавший в дискуссии помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Это те проблемы, на которые адекватно отреагировать в рамках существующего порядка вещей невозможно. Проблемы столь масштабны, что требуют совершенно другого научного и технологического подхода.



— Мы должны перейти к другой логике нашего сосуществования с природой: начать жить в мире с ней, стать ее партнером, умерить свою гордыню, — убежден Андрей Фурсенко.



Он напомнил собравшимся фабулу повести Стругацких «За миллиард лет до конца света»: мироздание борется за свою стабильность, сопротивляясь попыткам человека слишком глубоко проникнуть в его суть.



Председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко говорил о том, что сейчас пришла пора перестраивать всю систему науки, начиная с начального образования.



— Мы должны обучить молодежь мыслить конвергентным, междисциплинарным способом. Но при этом перед нами стоит сложнейшая задача: надо обязательно сохранить уникальную российскую школу глубокого знания физики и математики, — отметил Владислав Панченко.



О том, как концепция природоподобных технологий уже сейчас влияет на российскую высшую школу, в кулуарах дискуссии рассказал корреспонденту «Известий» Михаил Ковальчук. В Московском физико-техническом институте на базе «Курчатовского института» открыт первый в мире факультет конвергентных природоподобных НБИКС-технологий. Базовым там остается, по словам Михаила Ковальчука, конечно, физическое образование. Но параллельно студенты получают огромное количество теоретических и практических знаний в тех областях, которые в МФТИ раньше не были профильными: биология, химия, психология, медицина и др. Таким образом получаются «интегрально» образованные выпускники, многие из которых работают потом в курчатовском НБИКС-центре.



Отвечая на вопрос «Известий» о возможной роли природоподобных технологий в военной отрасли, Михаил Ковальчук напомнил, что искусственная термоядерная реакция фактически воспроизводит происходящие на Солнце процессы. Так что ученые, можно сказать, занялись природоподобными технологиями задолго до того, как в лексиконе футурологов появилось это слово.