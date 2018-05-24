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Ковальчук рассказал о роли природоподобных технологий в подготовке специалистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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России в современных реалиях необходимы не узкопрофильные специалисты, а интегрально образованные специалисты, которые будут направлять всю научную среду. Об этом газете «Известия» рассказал глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на Петербургском международном экономическом форуме.

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Он отметил, что первый НБИКС-факультет (занимается изучением нано-, био-, информационных, когнитивных, социогуманитарных наук и технологий) был создан в Курчатовском институте шесть лет назад, что позволило готовить специалистов принципиально иного уровня.

Система заключалась в том, что студенту дают базовое образование, например, физическое, после чего обучают общим вещам — биологии, химии и т.д. Таким образом, факультет подготавливал интегрально образованных людей.

«Люди, которые образованы вот так глубоко и широко, были нужны всегда. Но если раньше, допустим, был нужен один Курчатов или один Королев, то сегодня таких людей нужны десятки тысяч. Или тысячи, по крайней мере. Вот ответ. И эти люди, они должны направлять всю среду», — указал Ковальчук.

«Курчатовский институт» — первый национальный исследовательский центр страны. В нем сейчас работают около 14 тыс. человек. НИЦ «Курчатовский институт» включает в себя семь институтов. Его подразделениями стали четыре крупнейшие в мире научные организации в сфере ядерной физики — это собственно Курчатовский институт, а также столичный Институт теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ), Институт физики высоких энергий (ИФВЭ) в подмосковном Протвино и Петербургский институт ядерной физики (ПИЯФ).

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