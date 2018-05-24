Ковальчук рассказал о роли природоподобных технологий в подготовке специалистов

России в современных реалиях необходимы не узкопрофильные специалисты, а интегрально образованные специалисты, которые будут направлять всю научную среду. Об этом газете «Известия» рассказал глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что первый НБИКС-факультет (занимается изучением нано-, био-, информационных, когнитивных, социогуманитарных наук и технологий) был создан в Курчатовском институте шесть лет назад, что позволило готовить специалистов принципиально иного уровня.

Система заключалась в том, что студенту дают базовое образование, например, физическое, после чего обучают общим вещам — биологии, химии и т.д. Таким образом, факультет подготавливал интегрально образованных людей.

«Люди, которые образованы вот так глубоко и широко, были нужны всегда. Но если раньше, допустим, был нужен один Курчатов или один Королев, то сегодня таких людей нужны десятки тысяч. Или тысячи, по крайней мере. Вот ответ. И эти люди, они должны направлять всю среду», — указал Ковальчук.

«Курчатовский институт» — первый национальный исследовательский центр страны. В нем сейчас работают около 14 тыс. человек. НИЦ «Курчатовский институт» включает в себя семь институтов. Его подразделениями стали четыре крупнейшие в мире научные организации в сфере ядерной физики — это собственно Курчатовский институт, а также столичный Институт теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ), Институт физики высоких энергий (ИФВЭ) в подмосковном Протвино и Петербургский институт ядерной физики (ПИЯФ).