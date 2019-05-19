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Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Инициатива о проведении новой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна исходить от американской стороны, но пока ее нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он напомнил, что согласованная встреча глав двух государств в Аргентине в ноябре прошлого года была отменена Вашингтоном.

«В этой связи, конечно, инициатива о новой встрече должна происходить от американской стороны», — заявил пресс-секретарь президента в программе «Москва. Путин. Кремль» на телеканале «Россия-24».

Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.

По словам представителя Кремля, Россия надеется, что такая встреча всё же будет. Он пояснил, что она может пройти «на ногах», в кулуарах или быть заранее согласована в полноформатном виде, передает «Интрефакс».

13 мая Трамп заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а также председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20, который пройдет в Осаке 28–29 июня 2019 года.

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