Трамп заявил о планах встретиться с Путиным на G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20, который пройдет в Осаке 28–29 июня 2019 года. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба Белого дома.

«Трамп заявил, что он встретится с президентом России Путиным и китайским президентом Си на саммите G20 в Японии», — цитирует заявление «РИА Новости».

Ранее понедельник появилась информация о том, что Вашингтон запросил встречу президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным и ждет ответа Москвы.

Кроме того, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что 14 мая в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи может быть затронут вопрос о встрече лидеров двух стран.