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«Коммерсант» узнал о желании Трампа встретиться с Путиным

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Вашингтон запросил встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и ждет ответа Москвы. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Госдепартаменту США.

При этом собеседник издания оценил вероятность организации переговоров глав двух государств в японской Осаке как «высокую».

Ранее в этот же день заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в ходе визита в Сочи госсекретаря США Майка Помпео может быть затронут вопрос о встрече Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке в июне 2019 года.

В предыдущий раз Путин и Трамп собирались провести полноформатные переговоры в Буэнос-Айресе (Аргентина) на саммите G20. Однако накануне мероприятия, 29 ноября, глава американского государства отказался от встречи из-за инцидента в Керченском проливе.

Первая полноформатная двусторонняя встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля прошлого года. Переговоры продлились около четырех часов. Два лидера беседовали тет-а-тет, а затем провели открытые переговоры и совместную прecc-конференцию.

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