В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика. Об этом дипломат сообщил в понедельник, 13 мая, «РИА Новости».

«Планы госсекретаря поменялись, теперь он прибывает в Сочи без прибытия в Москву, я так понимаю, что это связано сугубо с изменениями в его собственном графике. Все переговоры, которые планируются, пройдут в полном объеме без каких-либо сокращений», — сказал Рябков.

Он добавил, что российская сторона на предстоящей встрече Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова рассчитывает обсудить все темы — от Венесуэлы до контроля над вооружениями. Рябков отметил, что Россия хотела бы понять, готовы ли Соединенные Штаты развивать «позитивный импульс», полученный в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина Дональда Трампа.

Кроме того, по словам замглавы МИД, в ходе переговоров Помпео с Лавровым может быть затронут вопрос о встрече Путина и Трампа на Саммите «большой двадцатки» в Осаке в конце июня.

Ранее в понедельник стало известно, что Помпео приедет в Сочи 14 мая. Свой визит в Москву 13 мая он отменил. Вместо этого он прибудет в Брюссель, где обсудит с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана.

Помпео должен был провести в столице встречу с коллективом посольства США. Затем планировалось, что он встретится с работающими в России бизнес-лидерами США и участниками программ образовательных обменов.

После этого госсекретарь США должен был возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Позже он планировал поехать в Сочи. Кремль не исключал, что там его примет и президент России Владимир Путин.

12 мая Помпео заявил, что на переговорах в России он затронет ситуацию в Венесуэле, Афганистане и Сирии. Если Москва и Вашингтон не найдут общие интересы, то пойдут каждый своим путем, уточнил руководитель внешнеполитического ведомства.