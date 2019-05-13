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В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Трампа в Осаке

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Кремль пока не получал запроса от Вашингтона о проведении встречи президентов России и США на полях саммита «большой двадцатки» (G20) в Осаке в конце июня, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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«Не было такого», — заявил он в ответ на вопрос журналиста о том, направляла ли американская сторона запрос на проведение встречи двух политиков, пишет «Интерфакс» в понедельник, 13 мая.

Ранее в тот же день появилась информация о том, что Вашингтон запросил встречу президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным и ждет ответа Москвы.

Кроме того, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что 14 мая в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи может быть затронут вопрос о встрече лидеров двух стран на саммите G20, который пройдет в Осаке 28–29 июня.

В предыдущий раз Путин и Трамп собирались провести полноформатные переговоры в Буэнос-Айресе (Аргентина) на саммите G20. Однако накануне мероприятия, 29 ноября, глава американского государства отказался от встречи из-за инцидента в Керченском проливе.

Первая полноформатная двусторонняя встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля прошлого года. Переговоры продлились около четырех часов. Два лидера беседовали тет-а-тет, а затем провели открытые переговоры и совместную прecc-конференцию.

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