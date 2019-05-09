Трамп вновь заявил о желании наладить отношения с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет наладить отношения с ней и с Китаем.

Американский лидер отметил, что Германия платит РФ «миллиарды долларов за трубопровод», и вместе с тем предполагается, что США «должны защищать Германию от России».

«Таким образом, Германия дает (деньги. — Ред.) так называемому врагу... Я не хочу ее называть врагом, я хочу поладить с Россией, сейчас хочу поладить и с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят ладить», — цитирует Трампа ТАСС.

Ранее, 4 мая, Трамп после телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что существует огромный потенциал для выстраивания хороших отношений между США и Россией.

8 мая в российском МИДе отметили, что улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой можно только на основе равноправия и уважения интересов.