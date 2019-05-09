Прямой эфир

Трамп вновь заявил о желании наладить отношения с Россией и Китаем

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет наладить отношения с ней и с Китаем.

Приполярные взгляды: Лавров и Помпео договорились до реальной политики
Встреча главы МИД России и госсекретаря США стала продолжением телефонной беседы лидеров двух стран и прошла конструктивно

Американский лидер отметил, что Германия платит РФ «миллиарды долларов за трубопровод», и вместе с тем предполагается, что США «должны защищать Германию от России».

«Таким образом, Германия дает (деньги. — Ред.) так называемому врагу... Я не хочу ее называть врагом, я хочу поладить с Россией, сейчас хочу поладить и с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят ладить», — цитирует Трампа ТАСС.

Ранее, 4 мая, Трамп после телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что существует огромный потенциал для выстраивания хороших отношений между США и Россией.

8 мая в российском МИДе отметили, что улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой можно только на основе равноправия и уважения интересов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков указал на разные позиции Трампа и администрации США по России
В Госдуме поприветствовали слова Трампа о развитии отношений России и США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017