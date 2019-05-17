Помпео назвал успешными переговоры с Путиным в Сочи

Госсекретарь США Майк Помпео оценил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным как успешные.

«Мы поехали туда ради очень субстантивной повестки переговоров, которая оказалась успешной», — цитирует его Fox News Radio.

Ранее Помпео также назвал встречу с Путиным продуктивной и отметил, что российский лидер хорошо осведомлен о всех нюансах в российско-американских отношениях, и это позволило сторонам быстро перейти к конкретике.

17 мая госсекретарь США также рассказал о пользе сотрудничества России и США.

Встреча Путина и Помпео прошла 14 мая в Сочи.

В ходе переговоров обсуждались возможности восстановления отношений Москвы и Вашингтона, международная повестка и стратегическая стабильность. Кроме того, поднималась тема антироссийских санкций.