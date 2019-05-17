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Помпео оценил пользу от сотрудничества России и США

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Сотрудничество России и США способствует обеспечению безопасности граждан обеих стран, заявил госсекретарь Майк Помпео.

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В интервью Fox News Radio глава внешнеполитического ведомства рассказал, что во времена, когда он возглавлял ЦРУ, Москва и Вашингтон всегда обменивались информацией, которая в итоге помогала спасти жизни и россиянам, и американцам.

«Мы работали над борьбой с терроризмом по всему миру, передавая между нашими двумя странами информацию о терроризме. Я совершенно точно знаю, что мы обеспечивали безопасность американцев в результате информации, которую предоставляли нам русские, и я также знаю, что мы спасли жизни русских с помощью информации, которой обладали мы», — сказал он.

По его словам, такие области как борьба с терроризмом, ситуации в КНДР и Афганистане, являются одними из основных направлений, по которым Москва и Вашингтон могут сотрудничать.

«Есть места, где мы не только можем, но и должны тесно работать вместе», — добавил Помпео.

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