Архипова и Кисилев выиграли Московский полумарафон

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике Татьяна Архипова и победитель Московского марафона 2018 года Степан Кисилев заняли первое место в Московском полумарафоне. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 19 мая.

Архипова пробежала дистанцию в 21,1 км за 1 час 12 минут и 25 секунд. Отмечается, что это рекорд для данного пути. Второе место заняла Алина Прокопьева (1:14:02), третье — Елена Седова (1:15:28).

Кисилев преодолел путь за 1 час 3 минуты 59 секунд. Второе место занял Андрей Лейман (1:04:20), третье — Дмитрий Сафронов (1:06:11).

Татьяна Архипова заняла третье место на дистанции 3000 м с препятствиями на Олимпийских играх 2008 года. Также бронзу спортсменка завоевала в марафоне на соревнованиях в 2012 году.

Степан Кисилев стал чемпионом России в марафоне в 2017 году. В 2018 году он одержал победу на Московском марафоне, а в 2019-м — на Казанском марафоне.