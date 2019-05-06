Участник Казанского марафона скончался во время забега

Участник марафона в Казани умер во время забега на дистанции 21,1 км. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает пресс-служба министерства спорта Татарстана.

Один из восьми дежуривших на трассе экипажей «скорой» оперативно оказал первую медицинскую помощь участнику — по пути в ближайшую больницу врачи проводили реанимационные действия, но спасти жизнь мужчины не удалось.

«Предварительный диагноз — сердечный приступ», — цитирует «Ридус» сообщение ведомства .

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил выяснить причины гибели частника марафона, пишет сайт kp.ru.

Скончавшийся мужчина был 1981 года рождения. Он приехал из Владимирской области.

По правилам соревнования при регистрации каждый участник должен предоставить справку о состоянии здоровья из медицинского учреждения. Без документа или в случае несоответствующих показателей здоровья участников не допускают к соревнованию. Перед стартом они письменно подтверждают, что не имеют никаких медицинских противопоказаний, препятствующих участию в марафоне. Оргкомитетом Казанского марафона также предусмотрено медицинское сопровождение соревнований.

5 мая ученые заявили в докладе научного конгресса Европейского общества кардиологов, что бег существенно омолаживает организм, позволяя нормализовать давление и предотвратить преждевременное старение кровеносных сосудов.